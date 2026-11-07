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Pendidikan

Rektor UI Pamerkan Program Pengabdian di Forum Asia 2026, Sudah Jangkau 68.670 Warga

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Penulis: Yosep Awaludin
Rektor UI, Prof. Heri Hermansyah, saat menjadi pembicara dalam Asian Universities Forum 2026 di Seoul National University, Korea Selatan, Rabu 4 November 2026.
Rektor UI, Prof. Heri Hermansyah, saat menjadi pembicara dalam Asian Universities Forum 2026 di Seoul National University, Korea Selatan, Rabu 4 November 2026.

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RADAR BOGOR – Universitas Indonesia (UI) terus mendorong peran perguruan tinggi agar tidak hanya unggul dalam bidang akademik, tetapi juga mampu memberikan solusi nyata terhadap berbagai persoalan masyarakat.

Melalui inovasi sosial dan kolaborasi lintas sektor, UI berupaya menghadirkan perubahan yang manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Komitmen tersebut disampaikan Rektor UI, Prof. Heri Hermansyah, saat menjadi pembicara dalam Asian Universities Forum 2026 di Seoul National University, Korea Selatan, Rabu 4 November 2026.

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Dalam sesi bertajuk “Universities and Society: Expanding Opportunity and Impact”, Heri menjelaskan bahwa keberhasilan sebuah universitas tidak cukup dinilai dari jumlah publikasi ilmiah, posisi dalam pemeringkatan, maupun kualitas lulusannya.

Menurutnya, perguruan tinggi juga harus mampu mengidentifikasi persoalan di tengah masyarakat dan mengembangkan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

Pendekatan tersebut sejalan dengan komitmen UI melalui konsep Unggul Impactful, yakni menghubungkan keunggulan akademik dengan kontribusi nyata bagi kehidupan masyarakat.

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“Inovasi sosial merupakan proses kolaboratif untuk mengembangkan cara-cara baru yang relevan dengan kondisi setempat dalam merespons tantangan sosial. Sementara itu, dampak sosial adalah perubahan yang dihasilkan oleh solusi tersebut dalam kehidupan masyarakat. Bagi kami, keduanya harus berjalan beriringan,” ujarnya.

Program Pengabdian UI Jangkau 68.670 Penerima Manfaat

Komitmen UI dalam mengembangkan inovasi sosial diwujudkan melalui berbagai program pengabdian kepada masyarakat di sejumlah daerah Indonesia.

Sepanjang 2025, UI telah menjalankan 256 program pengabdian yang melibatkan 1.969 mahasiswa.

Berbagai kegiatan tersebut tercatat memberikan manfaat kepada 68.670 orang di berbagai wilayah.

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Editor : Yosep Awaludin
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