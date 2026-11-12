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Pendidikan

Merasa Paling Pintar, 6 Tanda yang Wajib Diwaspadai

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Penulis: Siti Dewi Yanti
Jika merasa paling pintar, ada tanda-tanda yang harus diwaspadai.
Jika merasa paling pintar, ada tanda-tanda yang harus diwaspadai.

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RADAR BOGOR – Pernah bertemu seseorang yang selalu percaya diri ketika membicarakan berbagai hal, mulai dari pekerjaan, keuangan, hingga kehidupan orang lain? 

Menariknya, ketika diperhatikan lebih jauh, pendapat yang disampaikan ternyata hanya berbekal informasi terbatas dari media sosial.

Saat mendapatkan pandangan berbeda atau fakta yang tidak sesuai dengan keyakinannya, orang tersebut justru sulit menerima. 

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Alih-alih mendengarkan, ia memilih mempertahankan pendapat dan menganggap dirinya paling benar.

Fenomena merasa paling tahu atau paling pintar ini bukan sekadar persoalan cara berbicara. 

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Sikap tersebut juga berkaitan dengan ego, pola pikir, dan keengganan seseorang untuk terus belajar.

Ironisnya, kondisi seperti ini terkadang tidak hanya ditemukan pada orang lain. 

Tanpa disadari, seseorang juga bisa terjebak dalam perasaan sudah memahami sesuatu, padahal pengetahuannya masih sebatas permukaan.

Wakil Rektor I Institut Teknologi dan Bisnis Visi Nusantara (ITB Vinus) Bogor, Dr. Arsyad, menyoroti pentingnya kesadaran diri dalam menyikapi pengetahuan. 

Menurutnya, seseorang perlu memahami bahwa mengetahui sedikit informasi tidak berarti sudah menguasai keseluruhan persoalan.

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Editor : Siti Dewi Yanti
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