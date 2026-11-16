Mendampingi Guru PAUD yang Belum S1

RADAR BOGOR - Hingga akhir 2026, kita masih menemui realita di lapangan: masih banyak guru PAUD yang belum berijazah S1 PAUD.

Mereka mengajar dengan hati dan pengalaman, tetapi sering merasa tidak percaya diri ketika harus menyusun perangkat ajar berbasis 8 Dimensi Profil Lulusan.

Sebagai Penilik PAUD di Kabupaten Sleman, saya tidak pernah memulai pembinaan dengan menyalahkan.

Advertisement Saya memulai dengan mengapresiasi. Guru yang bertahan mengajar dengan keterbatasan, namun tetap ikhlas, adalah pahlawan sesungguhnya bagi anak usia dini.

Pendampingan yang saya lakukan menggunakan pendekatan 3M yang sederhana dan sesuai prinsip Pembelajaran Mendalam.

Pertama, Memahami. Sebelum memberi saran, saya mengajak guru bercerita. Apa kesulitan terbesarnya? Apakah di pembuatan modul ajar, pengelolaan kelas, atau komunikasi dengan orang tua?

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Dengan mendengarkan, guru merasa dihargai dan lebih terbuka. Ini adalah prinsip berkesadaran dalam Pembelajaran Mendalam.

Guru yang didengarkan akan lebih berani mengakui kelemahannya dan lebih siap untuk berubah.

Kedua, Mencontohkan. Guru PAUD lebih mudah belajar dari contoh, bukan dari teori.

Saya sering memberi contoh langsung, misalnya cara membuka kegiatan dengan lagu dan gerakan, cara bercerita menggunakan media boneka jari, atau cara membuat APE sederhana dari kardus bekas yang biayanya nol rupiah, tetapi manfaatnya besar untuk melatih 8 Dimensi Profil Lulusan. Ketika guru melihat langsung, mereka tidak lagi takut mencoba.