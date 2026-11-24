RADAR BOGOR - Meraih cita-cita bukan hanya perkara kecerdasan atau prestasi akademik.

Ada nilai keimanan, adab, dan integritas yang harus ikut tumbuh agar generasi muda mampu menghadapi tantangan masa depan.

Semangat itulah, yang diusung SMAIT Ummul Quro Bogor melalui kegiatan Training Motivasi 1 bagi peserta didik Angkatan ke-14 Ganthana Tahun Ajaran 2026–2027.

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Mengangkat tema "Pejuang Berintegritas: Menuju Cita-cita dengan Iman, Adab, dan Bakat Terbaik", kegiatan yang berlangsung pada 13–14 November 2026 tersebut menjadi bagian dari pembinaan karakter sekaligus penguatan motivasi siswa dalam mempersiapkan masa depan.

Kegiatan dimulai pukul 07.15 WIB dan dilaksanakan di lingkungan SMAIT Ummul Quro Bogor serta Bogor Aquagame.

Advertisement Tidak sekadar menjadi agenda motivasi, kegiatan ini dirancang untuk mengajak peserta didik memahami bahwa perjalanan menuju kesuksesan membutuhkan lebih dari sekadar kemampuan akademik.

Tanamkan Iman dan Adab dalam Meraih Cita-cita

Tema yang diangkat dalam kegiatan ini membawa pesan penting bagi para siswa.

Generasi muda tidak cukup hanya memiliki impian besar, tetapi juga perlu mempunyai prinsip dan karakter yang kuat untuk mewujudkannya.

Iman menjadi landasan dalam menentukan arah kehidupan, sedangkan adab menjadi pedoman dalam bersikap dan berinteraksi dengan orang lain.

Di sisi lain, bakat dan potensi diri perlu terus diasah agar setiap peserta didik mampu mengenali keunggulan yang dimiliki serta mengembangkannya secara optimal.