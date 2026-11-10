Usaha Bambu Bogor Ini Tumbuh Sejak 2019, Kini Pesanan Meningkat

RADAR BOGOR - Siapa bilang, kerajinan tradisional sulit bersaing di tengah maraknya belanja online?

Di Kabupaten Bogor, usaha kerajinan bambu milik Misja Darmawan justru menunjukkan, produk lokal masih memiliki tempat di hati konsumen.

Berawal dari usaha yang dirintis secara mandiri pada 2019, bisnis ini perlahan berkembang dengan memanfaatkan marketplace dan media sosial untuk memperluas pemasaran.

Advertisement Berada di Kampung Cikareo RT 05 RW 04, Desa Gunung Mulya, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, usaha tersebut menawarkan beragam produk berbahan bambu.

Mulai dari tampah, bakul, tusuk sate, hingga berbagai perlengkapan rumah tangga yang masih dibutuhkan masyarakat.

Advertisement Perjalanan usaha Misja menjadi gambaran bahwa kerajinan tradisional tidak harus kehilangan pasar di tengah perubahan pola belanja masyarakat.

Dengan memadukan keterampilan para pengrajin dan pemasaran digital, produk berbahan bambu tetap memiliki peluang untuk berkembang.

Merintis Usaha dari Nol, Perkembangan Mulai Terlihat

Membangun usaha bukan perkara mudah, terlebih ketika harus memulainya dari nol.

Hal itulah yang dilalui Misja Darmawan ketika merintis bisnis kerajinan bambu pada 2019.

Usaha tersebut, dikembangkan secara autodidak dengan mempelajari proses bisnis sekaligus melihat peluang pasar dari produk-produk berbahan bambu.