Manfaatkan Peluang Mencari Cuan di Era Digitalisasi

RADAR BOGOR – Menambah penghasilan tidak selalu harus dimulai dengan usaha besar.

Di tengah kesibukannya bekerja sebagai Office Boy (OB), Adam mencoba memanfaatkan peluang sederhana dengan berjualan Mie telur.

Menariknya, usaha sampingan tersebut juga mulai mengikuti perkembangan zaman dengan menyediakan pembayaran digital melalui QRIS.

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Bagi sebagian orang, berjualan mi instan mungkin terlihat sebagai usaha kecil biasa.

Namun, di tengah kebiasaan masyarakat yang semakin mengandalkan transaksi nontunai, langkah Adam menyediakan QRIS menjadi bentuk adaptasi terhadap perubahan cara konsumen berbelanja.

Advertisement Usaha mie telur yang dijalankannya menawarkan makanan praktis dengan harga terjangkau.

Menu ini memiliki pasar tersendiri karena dapat dinikmati berbagai kalangan, terutama masyarakat yang membutuhkan makanan sederhana tanpa harus mengeluarkan biaya besar. (*)