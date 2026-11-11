Sebagian BPJS Kesehatan PBI Dinonaktifkan, Ini Penyebab dan Solusinya

RADAR BOGOR - Kementerian Kesehatan dan Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan pemadanan data desil kesejahteraan masyarakat yang menjadi dasar pemerintah menonaktifkan kepesertaan PBI secara berkala.

Kebijakan ini menyebabkan sebagian masyarakat baru menyadari bahwa status kepesertaan bansos PBI mereka tidak aktif saat hendak berobat di fasilitas kesehtan.

Mengutip informasi yang disampaikan akun Instagram @pemkab.kulonprogo, pemerintah telah menetapkan desil Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (BPI JK) di tahun 2026 ini.

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Desil Tinggi jadi Penyebab PBI Dinonaktifkan

Dalam hal ini, masyarakat yang berhak menerima bantuan tersebut yaitu mereka yang masuk ke dalam kelompok desil satu sampai lima pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Advertisement Sementara itu, masyarakat yang masuk ke dalam kelompok desil enam sampai sepuluh akan dinonaktifkan status kepesertaannya oleh pemerintah di tahun ini.

Bagi masyarakat yang kepesertaannya nonaktif, Pemkab Kulon Progo mengarahkan untuk melaporkan ke keluarahan setempat guna melakukan verifikasi ulang.

Hal ini mungkin saja berlaku juga di wilayah yang lain ketika ada penerima bansos PBI yang statusnya sudah dinonaktifkan oleh pemerintah.

Cara Aktifkan BPJS PBI 2026

Berikut langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk bisa mengaktifkan kembali BPJS PBI yang telah dinonaktifkan.