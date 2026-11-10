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Bansos

Perkembangan Bansos Tahap 4 Per Hari Ini: Status 'Belum SI' Muncul di SIKS-NG

Asep Suhendar
Penulis: Asep Suhendar
Ilustrasi KKS yang akan digunakan untuk mencairkan bansos (cinambo-bantarujeg.desa.id)
Ilustrasi KKS yang akan digunakan untuk mencairkan bansos (cinambo-bantarujeg.desa.id)

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RADAR BOGOR - Perkembangan terkait pencairan bantuan sosial (bansos) kini banyak ditanyakan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di berbagai wilayah Indonesia. 

Pemerintah bansos yang akan disalurkan pada tahap keempat ini menckup Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). 

Lantas, seperti apa status penyalurna terbaru di SIKS-NG per hari ini, Selasa, 10 November 2026? Berikut penjelasannya. 

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Dilansir dari kanal Youtube Diary Bansos, perkembangan penyaluran bansos tahap keempat masih menunjukan keterangan "Belum SI". 

Status ini menendakan bahwa bantuan sosial masih belum disalurkan pemerintah ke rekenuing masing-masing penerima manfaat. 

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Adapun bantuan sosial akan mulai disalurkan ke rekening KKS yaitu ketika menunjukan audah muncul keterangan Standing Instructionn (SI). 

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JIka status menunjukan SI di SIKS-NG, KPM bisa mengecek saldo bansos mereka secara berkala, baik melalui mesin ATM atu agen layanan bank penyalur. 

Cara Cek Saldo Bansos Lewat Mesin ATM

Bagi masyarakat yang ingin mengecek saldo bansos di KKS, bia menggunakan

aplikasi Cek Bansos dari Kemensos. 

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Editor : Asep Suhendar
Sumber : YouTube Diary bansos
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