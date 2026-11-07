Progres Bansos Tahap 4 Per Hari Ini: PKH dan BPNT Masih Belum SI

RADAR BOGOR - Keluarga Penerima Manfaat (KPM) perlu mengetahui terkait kabar terbaru penyaluran bansos tahap keempat per hari ini, Sabtu, 7 November 2026.

Bansos yang ditunggu progres pencairan yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Lantas, seperti apa perkembangan kedua bansos reguler tersebut per hari ini? Berikut penjelasannya.

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PKH dan BPNT Tahap 4 Belum SI

Berdasarkan informasi yang dilansir dari kanal YouTube Diary Bansos, per hari ini perkembangan bantuan sosial periode Oktober-Desember 2026 menunjukan status "Belum SI'.

Advertisement Status ini menandakan bahwa penyaluran bansos mulai berproses dari Surat Perintah Membayar (SPM) menuju Standing Instructions (SI).

Jika status sudah menuju SI maka penyaluran bansos sudah mulai ditransfer oleh bank penyalur ke rekening KKS masing-masing KPM.

Apabila status bansos masih belum SI maka sudah dapat dipastikan saldo belum masuk ke KKS penerima manfaat.

Oleh karena itu, KPM dihimbau untuk tetap bersabar menunggu pencairan bantuan sosial benar-benar disalurkan oleh pemerintah.

Lantas, bagaimana cara mengecek saldo bansos di KKS? Berikut penjelasannya.