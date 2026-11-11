Update Bansos Tahap 4 2026 Per Hari Ini, Surat Edaran Pencairan Sudah Terbit

RADAR BOGOR - Kabar terbaru mengenai progres pencairan bantuan sosial (bansos) tahap keempat tahun 2026 pada hari ini, Rabu, 11 November 2026 perlu diketahui oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Kementerian Sosial (Kemensos) dikabarkan sudah mengeluarkan surat edaran terkait pencairan bansos kuartal keempat, sebagaimana dikutip dari kanal Youtube Cek Bansos.

Bantuan yang akan dicairkan untuk periode Oktober, November, dan Desember 2026 ini mencakup Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

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Berdasarkan apa yang disampaikan pada kanal Youtube Cek Bansos yang menjelaskan terkait surat edaran Kemensos menyebut bahwa surat tersebut mulai diterbitkan pada 10 November 2026.

Isi Surat Edaran Kemensos

Advertisement Dalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa Kemensos telah memproses penyaluran bansos tahap keempat tahun 2026 dengan jumlah 10.201.169 KPM berdasarkan Standing Instruction pada 2 November 2026.

Selain itu, dalam surat edaran tersebut juga disebutkan bahwa KPM harus segera mencairkan dana banoss apabila sudah masuk ke KKS mereka masing-masing.

Hal itu bukan tanpa alasan, mengingat batas transaksi yaitu 30 hari sejak dana bansos baik PKH maupun BPNT sudah dipindah bukukan atau sudah masuk ke rekening para penerima manfaat.

Dana Bansos Tahap 4 Belum Ada yang Cair

Sampai saat ini dana bansos tahap empat belum ada yang dicairkan oleh penerima manfaat, mengingat bantuan kuartal ini masih dalam proses penyaluran dari bank penyalur ke KKS KPM.