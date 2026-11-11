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Ekonomi

Dari Buku Catatan ke QRIS, Warung Sembako Jasinga Bogor Mulai Bertransformasi

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Penulis: Siti Dewi Yanti
Warung Sembako Ersya Berkah Jaya Abadi di Jasinga Bogor memanfaatkan digitalisasi. (foto : Muhamad Robayana)
Warung Sembako Ersya Berkah Jaya Abadi di Jasinga Bogor memanfaatkan digitalisasi. (foto : Muhamad Robayana)

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RADAR BOGOR – Perubahan zaman, perlahan mengubah cara masyarakat berbelanja. 

Jika dahulu transaksi di warung sembako identik dengan uang tunai dan catatan di buku tulis, kini teknologi digital mulai membuka peluang baru bagi pelaku usaha kecil untuk memberikan pelayanan yang lebih praktis.

Perubahan tersebut, juga dirasakan Warung Sembako Ersya Berkah Jaya Abadi yang berlokasi di Kampung Silongong, Desa Koleang, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor. 

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Usaha milik Siti Ulpah ini, mulai memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung aktivitas perdagangan sehari-hari.

Bagi Siti, digitalisasi bukan sekadar mengikuti tren. 

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Lebih dari itu, penggunaan teknologi menjadi salah satu upaya untuk mempermudah pekerjaan, memperbaiki pengelolaan usaha, dan menjangkau pelanggan dengan cara yang lebih luas.

4 Tahun Bertahan dengan Sistem Konvensional

Warung Sembako Ersya Berkah Jaya Abadi telah beroperasi sekitar 4 tahun. 

Usaha yang awalnya dirintis untuk membantu perekonomian keluarga tersebut juga hadir untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat di lingkungan sekitar.

Pada masa awal menjalankan usaha, hampir seluruh kegiatan operasional masih dilakukan secara konvensional. 

Mulai dari menghitung belanjaan pelanggan, mencatat transaksi, menerima pembayaran, hingga mengontrol persediaan barang.

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Editor : Siti Dewi Yanti
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