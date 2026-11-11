Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Bansos

Perkembangan Bansos Tahap 4 Mayoritas Masih Belum SI, Cek Status Kepesertaan

Asep Suhendar
Penulis: Asep Suhendar
Ilustrasi dana bansos tahap empat tahun 2026 (Pixabay/Ahsanjaya)
Ilustrasi dana bansos tahap empat tahun 2026 (Pixabay/Ahsanjaya)

Advertisement

RADAR BOGOR - Perkembangan penyaluran bantuan sosial (bansos) tahap keempat tahun 2026 per hari ini, Rabu, 11 November 2026 mayoritas masih di tahap belum Standing Instruction (SI). 

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tentu menunggu pencairan bantuan kuartal keempat seperti PKH dan BPNT untuk periode Oktober, November, dan Desember 2026. 

Apa Arti Belum SI? 

Advertisement

Pada dasarnya, bantuan sosial akan mulai disalurkan pemerintah melalui bank penyalur ke KKS setiap KPM ketika status pada aplikasi SIKS-NG sudah menunjukan SI. 

Baca Juga: Penandatanganan Usulan Hak Menyatakan Pendapat

Kendati demikian, jika status salurnya masih belum SI, maka dapat dikatakan bahwa bantuan sosial tahap empat masih belum masuk ke KKS bank penyalur. 

Advertisement

Dilansir dari kanal Youtube Info Bansos, setiap KPM diimbau untuk bersabar dan menunggu sampai bantuan sosial benar-benar sudah mulai disalurkan. 

Di samping itu, masyarakat juga harus mengecek status kepesertaan bansos mereka apakah masih aktif sebagai penerima bantuan atau tidak. 

Baca Juga: Ragam Fitur Tring! by Pegadaian, Ekosistem Finansial Baru

Cara Mengecek Status Bansos Melalui Laman Resmi Kemensos

Proses pengecekan bisa dilakukan melalui beberapa cara, salah satunya melalui laman resmi dari Kemensos. 

Bagi masyarakat yang belum mengetahui lagkah-langkahnya, silahkan untuk membaca informasi ini sampai tuntas. 

Advertisement
Editor : Asep Suhendar
Sumber : Youtube Info Bansos
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BogorIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait

Perkembangan Bansos Tahap 4 Per Hari Ini: Status 'Belum SI' Muncul di SIKS-NG

Perkembangan Bansos Tahap 4 Per Hari Ini: Status 'Belum SI' Muncul di SIKS-NG

Perkembangan terkait pencairan bantuan sosial (bansos) kini banyak ditanyakan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di berbagai wilayah.

Nama Hilang dari Daftar Bansos? Jangan Panik, Begini Cara Mengajukan Kembali ke Kemensos

Nama Hilang dari Daftar Bansos? Jangan Panik, Begini Cara Mengajukan Kembali ke Kemensos

Nama anda tak muncul dalam daftar penerima bansos? tenang, anda bisa mengajukannya kembali lewat situs resmi Cek Bansos Kemensos.

Bansos Tahap 4 2026 'Belum SI', Cek Desil Penerima Bantuan

Bansos Tahap 4 2026 'Belum SI', Cek Desil Penerima Bantuan

Bansos tahap empat sudah masuk ke tahap belum SI pada SIKS-NG, cek desil karena menentukan pencairan bantuan sosial.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer