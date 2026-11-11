Perkembangan Bansos Tahap 4 Mayoritas Masih Belum SI, Cek Status Kepesertaan

RADAR BOGOR - Perkembangan penyaluran bantuan sosial (bansos) tahap keempat tahun 2026 per hari ini, Rabu, 11 November 2026 mayoritas masih di tahap belum Standing Instruction (SI).

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tentu menunggu pencairan bantuan kuartal keempat seperti PKH dan BPNT untuk periode Oktober, November, dan Desember 2026.

Apa Arti Belum SI?

Advertisement Pada dasarnya, bantuan sosial akan mulai disalurkan pemerintah melalui bank penyalur ke KKS setiap KPM ketika status pada aplikasi SIKS-NG sudah menunjukan SI.

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Kendati demikian, jika status salurnya masih belum SI, maka dapat dikatakan bahwa bantuan sosial tahap empat masih belum masuk ke KKS bank penyalur.

Advertisement Dilansir dari kanal Youtube Info Bansos, setiap KPM diimbau untuk bersabar dan menunggu sampai bantuan sosial benar-benar sudah mulai disalurkan.

Di samping itu, masyarakat juga harus mengecek status kepesertaan bansos mereka apakah masih aktif sebagai penerima bantuan atau tidak.

Cara Mengecek Status Bansos Melalui Laman Resmi Kemensos

Proses pengecekan bisa dilakukan melalui beberapa cara, salah satunya melalui laman resmi dari Kemensos.

Bagi masyarakat yang belum mengetahui lagkah-langkahnya, silahkan untuk membaca informasi ini sampai tuntas.