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Nasional

Penandatanganan Usulan Hak Menyatakan Pendapat

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Penulis: Siti Dewi Yanti
ASEP WAHYUWIJAYA, Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem Dapil Jabar V (Kabupaten Bogor).
ASEP WAHYUWIJAYA, Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem Dapil Jabar V (Kabupaten Bogor).

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Salam Restorasi!

Setelah mencermati secara jernih apa yang disampaikan Ketua Umum kami, Bapak Surya Paloh bahwa apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi, maka tidak ada jalan lain selain menjalankannya dengan
kesadaran penuh dan rasa tanggung jawab yang tinggi atas hak konstitusional yang saya miliki sebagai anggota DPR RI, saya menyampaikan bahwa saya telah turut menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat, bersama para anggota DPR RI lainnya dari berbagai fraksi.

Saya ingin menegaskan, ini bukan langkah yang saya ambil dengan gembira.

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Seperti Ketua Umum kami yang merasakan kesedihan, bahkan suasana hati yang getir.

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Bapak Presiden Prabowo dan Mas Gibran dipilih rakyat dalam satu paket, dan amanat itu belum selesai. Lalu, mengapa pasangan ini harus terpecah di tengah jalan?

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Pertanyaan itu terasa berat bagi kita semua.

Tetapi jawabannya tidak lahir dari selera politik siapa pun.

Jawabannya lahir dari putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, yang tidak mungkin kita pura-pura tidak tahu.

Di sinilah persoalan etiknya: kita tidak boleh membiarkan pertanyaan atas keabsahan syarat pencalonan seorang pemimpin terus menggantung.

Polemik ini memang harus berakhir.

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Editor : Siti Dewi Yanti
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