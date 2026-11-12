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Ekonomi

Bappenas Dorong Sawit Indonesia Naik Kelas, Ini Strateginya

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Penulis: Siti Dewi Yanti
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dalam pembukaan IPOC 2026 di Nusa Dua, Bali, Kamis 12 November 2026.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dalam pembukaan IPOC 2026 di Nusa Dua, Bali, Kamis 12 November 2026.

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RADAR BOGOR - Indonesia tidak cukup hanya menjadi produsen minyak sawit terbesar dunia.

Pemerintah kini mendorong perubahan besar agar komoditas strategis tersebut mampu menghasilkan produk bernilai tambah tinggi, menguasai pasar hilir, sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional.

Arah transformasi itu disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, dalam Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) 2026 di Nusa Dua, Bali, Kamis (12/11/2026).

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Menurut Rachmat, industri kelapa sawit memiliki peran penting yang tidak terbatas pada perdagangan dan ekspor.

Sektor ini juga menjadi salah satu penopang perekonomian nasional, mendukung transisi energi, serta menyediakan sumber penghidupan bagi jutaan pekerja dan masyarakat di wilayah perkebunan.

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Karena itu, pemerintah ingin mendorong industri sawit Indonesia memasuki tahap pengembangan yang lebih maju melalui hilirisasi, peningkatan produktivitas, serta penguasaan teknologi dan inovasi.

Hilirisasi Jadi Kunci Tingkatkan Nilai Ekonomi Sawit

Salah satu agenda utama yang menjadi perhatian pemerintah adalah mempercepat hilirisasi industri kelapa sawit.

Rachmat menilai, Indonesia perlu mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan mulai memperkuat produksi berbagai produk turunan yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.

Sejumlah produk yang menjadi sasaran pengembangan di antaranya Sustainable Aviation Fuel (SAF) atau bahan bakar penerbangan berkelanjutan, biofuel, produk oleokimia, hingga manufaktur hijau.

Pengembangan sektor hilir tersebut diharapkan mampu memperluas pasar industri sawit nasional sekaligus meningkatkan nilai tambah yang diperoleh Indonesia dari komoditas tersebut.

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Editor : Siti Dewi Yanti
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