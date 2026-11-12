Wamenlu Soroti Standar Sawit Dunia, Petani Kecil Terancam

RADAR BOGOR - Di balik ketatnya tuntutan keberlanjutan industri kelapa sawit dunia, ada jutaan petani kecil yang ikut menanggung konsekuensinya.

Persyaratan lingkungan, ketertelusuran produk, hingga akses pembiayaan yang semakin ketat dinilai berpotensi menyulitkan pekebun kecil, terutama di negara-negara berkembang.

Persoalan tersebut menjadi perhatian Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI, Arif Havas Oegroseno, saat menyampaikan special address dalam Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) 2026 di Nusa Dua, Bali, Kamis 12 November 2026.

Advertisement Baca Juga: Pasang di Status dan Bayar Tinggal Klik, Warung Seblak di Pamijahan Bogor Makin Dikenal

Arif menilai, tekanan terhadap industri sawit tidak bisa dipandang hanya sebagai persoalan perdagangan komoditas.

Sebab, sektor ini menjadi sumber penghidupan jutaan petani kecil yang memiliki peran besar dalam rantai produksi minyak sawit dunia.

Advertisement Ia pun menyoroti penerapan standar due diligence atau uji tuntas yang dinilainya belum diterapkan secara adil kepada seluruh sektor dan pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi global.

"Serangan terhadap sawit adalah serangan terhadap petani kecil negara-negara berkembang," tegas Arif Havas.

Jutaan Petani Kecil Bergantung pada Industri Sawit

Menurut Arif, kontribusi petani kecil dalam industri kelapa sawit dunia tidak bisa diabaikan.

Berdasarkan estimasi United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), sekitar 7 juta petani kecil di berbagai negara mengelola perkebunan sawit dan berkontribusi terhadap sekitar 40 persen produksi minyak sawit global.

Di Indonesia, pekebun rakyat mengelola lebih dari 40 persen total luas perkebunan kelapa sawit. Hampir 3 juta pekebun menggantungkan penghidupan dari komoditas tersebut.