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Ekonomi

Menikmati Bakso Pak Iman di Ciampea Bogor, Terus Perluas Pasar Digital

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Penulis: Siti Dewi Yanti
Banyak menu andalan yang ditawarkan Bakso Pak Iman di Ciampea Bogor. (foto : Afifah Nazwa Mellani)
Banyak menu andalan yang ditawarkan Bakso Pak Iman di Ciampea Bogor. (foto : Afifah Nazwa Mellani)

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RADAR BOGOR - Persaingan bisnis kuliner tak lagi hanya berlangsung di meja makan atau lokasi berjualan. 

Kini, media sosial, layanan pesan antar, hingga promosi melalui kreator konten menjadi bagian dari strategi pelaku usaha untuk menjangkau pelanggan. 

Perubahan inilah yang turut dijalani Bakso Pak Iman, usaha kuliner milik Firman Aminudin yang telah hadir sejak 2018 di kawasan Cibadak, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor.

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Berawal dari pemasaran sederhana melalui spanduk dan rekomendasi pelanggan, Bakso Pak Iman kini mulai memanfaatkan berbagai platform digital untuk memperkenalkan produknya. 

Instagram dan Facebook menjadi media promosi, sementara layanan pesan antar seperti GoFood, ShopeeFood, dan GrabFood membuka kesempatan bagi konsumen untuk menikmati hidangan tanpa harus datang langsung ke lokasi.

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Perjalanan tersebut menjadi gambaran bagaimana usaha kuliner lokal berupaya mengikuti perubahan kebiasaan masyarakat. 

Bukan hanya mempertahankan cita rasa, tetapi juga menghadirkan kemudahan pelayanan yang semakin dibutuhkan konsumen.

Berawal dari Usaha Konvensional Sejak 2018

Bakso Pak Iman mulai dirintis pada 2018 oleh Firman Aminudin. 

Berlokasi di Jalan Raya Cibungbulang, Cibadak, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, usaha ini menghadirkan beragam pilihan makanan dengan bakso dan mi ayam sebagai menu andalan.

Pada masa awal menjalankan usaha, aktivitas pemasaran masih mengandalkan cara-cara konvensional. 

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Editor : Siti Dewi Yanti
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