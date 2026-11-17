RADAR BOGOR – Tak harus memiliki toko besar untuk bisa mengembangkan usaha.

Hal itu terlihat dari perjalanan Diah, pedagang pisang cokelat atau piscok asal Kabupaten Bogor, yang perlahan mengubah cara berjualan dengan memanfaatkan teknologi digital.

Jika dahulu ia harus berkeliling menawarkan dagangannya kepada calon pembeli, kini Diah mulai mengandalkan WhatsApp Business untuk memasarkan produknya.

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Melalui aplikasi tersebut, ia memajang foto dan informasi produk lewat fitur status WhatsApp agar lebih mudah dikenal pelanggan.

Perubahan cara berjualan ini menjadi langkah baru bagi Diah dalam mengembangkan usaha kuliner sederhana yang dijalankannya.

Advertisement Dengan harga yang relatif terjangkau, piscok buatannya berhasil menarik minat pembeli.

Dari Berjualan Keliling hingga Manfaatkan WhatsApp Business

Perjalanan usaha Diah tidak langsung dimulai dengan pemasaran digital.

Pada awal merintis usaha, ia masih mengandalkan cara konvensional dengan berjualan pisang cokelat secara berkeliling.

Cara tersebut membuatnya harus mendatangi calon pembeli secara langsung untuk menawarkan dagangan. Namun, seiring perkembangan waktu, Diah mulai melihat peluang lain untuk memperluas jangkauan pemasaran.

Ia kemudian memanfaatkan WhatsApp Business sebagai media promosi sekaligus sarana komunikasi dengan pelanggan.