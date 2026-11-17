RADAR BOGOR - Status bantuan sosial (bansos) tahap keempat untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dikabarkan sudah SPM, sebagaimana dilansir dari kanal Youtube Sukron Channel.

Munculnya status Surat Perintah Membayar (SPM) menandakan bahwa proses penyaluran bansos akan segera berlanjut ke Standing Instruction (SI).

Pada dasarnya, bansos yang kini sudah memasuki periode salur Oktober, November, dan Desember 2026 itu akan disalurkan ke rekening KKS ketika staus di aplikasi SIKS-NG sudah SI.

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Belum dapat dipastikan kapan akan disalurkannya bantuan sosial kuratal empat ini, mengingat Kemensos sendiri tidak mengabarkan tanggal pastinya.

Kendati demikian, ditaksir proses penyaluran bansos tahap empat akan berlangsung menjelang akhir November dan Desember 2026.

Advertisement Oleh karena itu, jangan lupa untuk secara berkala status bansos yang kamu miliki apakah masih akan cair atau tidak pada akhir tahun 2026 ini.

Pengecekan bisa dilakukan dengan mengunjungi laman resmi cek bansos dari Kemensos.

Proses ini dinilai cukup mudah, karena bisa dilakukan dengan menggunakan handphone yang terkoneksi dengan jaringan internet.

Data yang dibutuhkan untuk proses pengecekan yaitu NIK KTP yang dimiliki oleh masing-masiing KPM.

Cara Cek Bansos Lewat Laman Resmi Kemensos