RADAR BOGOR - Ada kabar terbaru mengenai progres penyaluran bantuan sosial (bansos) per hari ini, Selasa, 17 November 2026.

Dilansir dari kanal Youtube Sukron Channel, data terbaru melalui pengecekan laman resmi cek bansos, status periode salur tahap keempat sudah berubah menjadi Oktober-Desember 2026.

Terlebih bansos yang dimaksud yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) untuk kuartal keempat di tahun 2026 ini.

Advertisement Baca Juga: Jelang Akhir Tahun, TPID Kota Bogor Siapkan Sidak Pasar hingga Gerakan Pangan Murah

"Di kolom PKH statusnya itu sudah upadate Oktober hingga Desember 2026," ucap narator kanal Youtube Sukron Channel.

Kendati demikian, untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dikabarkan periode salurnya masih Juli-September 2026.

Advertisement Kedua bansos reguler tersebut diberikan pemerintah dengan tujuan untuk membantu masyarakat miskin dan rentan agar bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Lantas, bagaimana cara mengecek status periode salur melalui laman resmi ce bansos dari Kemensos? Berikut penjelasan lengkapnya.

Cara Cek Periode Salur Bansos Tahap 4 Lewat Laman Resmi Kemensos

Kunjungi Laman Resmi Cek Bansos

KPM bisa membukan browser di handphone mereka, lalu silahkan kunjungi laman cekbansos.kemensos.go.id.