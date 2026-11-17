RADAR BOGOR - Bansos November kapan cair? Pertanyaan tersebut banyak ditanyakan oleh warganet, terutama mereka yang berstatus sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Pada dasarnya penyaluran bantuan sosial dilakukan secara bertahap oleh pemerintah, dan kini sudah memasuki tahap keempat di tahun 2026.

Dilansir dari kanal YouTube Pendamping Sosial, bantuan tahap keempat baik itu PKH atau BPNT sudah muncul pada periode salurnya keterangan Surat Perintah Membayar (SPM).

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Jika melihat keterangan tersebut maka penyaluran bantuan sosial akan berlanjut ke tahap Standing Instructions (SI). Jika status SI sudah muncul, maka saldo bansos mulai transfer ke rekening KKS masing-masing KPM.

Oleh kata lain, belum ada kepastian dari pemerintah bansos PKH dan BPNT tahap keempat ini kapan akan dicairkan. Kendati demikian, jika status sudah SI maka tidak akan lama lagi saldo bansos ditransfer ke rekening KPM.

Advertisement Setiap KPM harus memastikan diri mereka masih layak sebagai penerima bansos di kuartal keempat ini. Jadi, pastikan status kepesertaan masih aktif jika dilakukan pengecekan.

Lantas, bagaimana cara mengecek keaktifan status kepesertaan bansos? Berikut penjelasannya.

Cara Cek Status Kepesertaan Bansos

Proses pengecekan bisa dilakukan melalui beberapa cara, salah satunya dengan mengunjungi laman resmi dari Kemensos.

Adapun langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut: