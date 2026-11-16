Progres Bansos Tahap 4 Per Hari Ini, Periode PKH dan BPNT Sudah SPM

RADAR BOGOR - Berikut progres penyaluran bantuan sosial (bansos) tahap tahun 2026 yang perlu diketahui oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di berbagai daerah Indonesia.

Pemerintah akan kembali menyalurkan bansos seperti PKH dan BPNT kepada jutaan KPM yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan pada kuartal keempat ini.

Lantas, seperti apa perkembangan bansos periode Oktober, November, Desember per hari ini, Senin, 16 November 2026? Berikut penjelasannya.

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Dilansir dari kanal Youtube Pendamping Sosial, bantuan PKH atau BPNT tahap empat pe hari ini masih belum cair, tapi periodenya sudah menunjukan Surat Perintah Membayar (SPM).

Jika melihat status tersebut maka tidak akan lama lagi penyaluran bantuan ini akan masuk ke tahapan Standing Instruction (SI) yang artinya saldo bansos akan ditransfer ke KKS masing-masing KPM.

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Saldo bantuan sosial tahap keempat sampai saat ini masih belum cair, adapun struk pencairan yang beredar di media sosial dapat dipastikan itu berasal dari bansos tahap ketiga susulan.

"Adapun saat ini pencairan bantuan sosial yang ada banyak sekali yang memposting struk pencairan itu adalah bantuan validasi by sistem PKH untuk tahap ketiga di tahun 2026," ucap narator kanal Youtube Pendamping Sosial.

Masyarakat diimbau untuk tetap bersabar menunggu sampai saldo bansos benar-benar disalurkan pemerintah ke rekening mereka masing-masing.

Di samping itu, pastikan juga status kepesertaan bansos masih aktif, tidak ada salahnya untuk mengecek status tersebut secara berkala.