RADAR BOGOR - Ada kabar gembira terkait pencairan bantuan sosial (bansos) tahap keempat pada hari ini, Selasa, 17 November 2026.

Dilansir dari kanal Youtube Diary Bansos, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap keempat senilai Rp600 ribu dikabarkan mulai cair secara bertahap.

"Fix, kalau bansos BPNT dengan nominal Rp600 ribu tahap keempat periode Oktober hingga Desember tahun 2026 ini cair pada hari ini secara bertahap," ucap narator kanal Youtube tersebut.

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Pernyataan tersebut bukan tanpa alasan, menurutnya ada KPM yang membagikan pengalaman pencairan di tahap ketiga dan tahap keempat di tahun 2026.

"Pada hari ini tahap empat tepatnya di 17 November 2026, dia mengabarkan adanya saldo masuk senilai Rp600 ribu," ujar narator.

Advertisement Adapun bank penyalur yang digunakan oleh KPM tersebut yaitu Bank BNI. Oleh karena itu, pemegang KKS bank tersebut bisa segera menegecek saldo secara bertahap.

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Menurut keterangan narator, bukti pencairan tahap keempat bukan hanya diunggah oleh satu KPM saja, melainkan ada beberapa penerima manfaat yang mengabarkan hal yang sama.

Lantas, bagaimana cara mengecek saldo KKS? Berikut penjelasannya.

Cara Cek Saldo Bansos di KKS

Proses pengecekan bisa dilakukan oleh penerima manfaat melalui beberapa cara, mulai dari mesin ATM hingga agen layanan bank seperti BRILink.