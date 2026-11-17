RADAR BOGOR - Warga bersama Pemkot Bogor kerja bakti membersihkan puing, sisa kebakaran yang melanda 12 rumah di Asrama Kopasgat Lawanggintung, Kota Bogor.

Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin ikut dalam aksi bersih-bersih itu dan mengerahkan armada truk sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk mengangkut sisa-sisa puing.

Petugas masuk ke salah satu rumah korban. Puing berupa papan hingga balok, dikeluarkan secara estafet. Barang tersebut dikumpulkan di tanah lapang.

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Mereka yang berada di luar, kemudian gotong royong memindahkan puing tersebut ke truk sampah DLH, untuk kemudian dibawa ke TPAS.

Jenal menerangkan terdapat 35 jiwa dan 15 Kartu Keluarga (KK) yang terdampak imbas kebakaran hebat pada, Senin, 16 November 2026 kemarin.

Advertisement “Jadi memang kegiatan ini adalah treatment awal, sekaligus tadi lurah dan Pak Camat mendata dan fiksasi nama dan rumah yang terkena dampak,” terang Jenal.

Aksi bersih-bersih ini disebut Jenal tidak bisa selesai dalam waktu satu hari. Oleh karenanya, petugas akak disiagakan dalam beberapa hari.

“Seluruh petugas yang Korve pagi ini, minimal tiga hari untuk bantu warga membersihkan sisa puing,” ujar Jenal.

Di sekitar lokasi kebakaran, Pemkot Bogor juga turut menyediakan posko darurat. Di dalamnya sudah dilengkapi, velbet, hingga selimut.

Pemkot Bogor tidak bisa langsung mengintervensi perbaikan rumah yang terdampak. Sebab, lokasinya berada dalam aset Kementerian Pertahanan.