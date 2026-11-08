Trailer Angry Birds Movie 3 Dirilis, Red Kini Jadi Ayah dan Hadapi Ancaman Baru

RADAR BOGOR – Petualangan Red dan kawan-kawan di Angry Birds kembali berlanjut dengan cerita yang lebih dekat dengan kehidupan keluarga.

Paramount Pictures resmi memperlihatkan trailer kedua The Angry Birds Movie 3 yang menampilkan perubahan besar dalam kehidupan Red.

Kali ini, karakter burung pemarah tersebut tidak hanya harus menghadapi ancaman yang datang, tetapi juga menjalankan tanggung jawab barunya sebagai seorang ayah.

Advertisement Video trailer yang diunggah melalui kanal YouTube resmi Paramount Pictures UK pada 4 November 2026 itu memberikan gambaran mengenai konflik utama film ketiga waralaba animasi Angry Birds.

Mengusung perpaduan komedi dan petualangan keluarga, film ini membawa Red ke situasi yang berbeda dari dua cerita sebelumnya.

Ia harus membagi perhatian antara kehidupan bersama keluarga dan tugas melindungi pulau dari ancaman yang kembali datang.

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Red Hadapi Tantangan Baru dalam Kehidupan Keluarga

Trailer terbaru memperlihatkan kehidupan Red bersama Silver dan keluarga mereka.

Setelah melewati berbagai petualangan sebelumnya, Red kini dihadapkan pada tanggung jawab yang lebih besar dalam membangun kehidupan keluarga.

Namun, ketenangan tersebut tidak berlangsung lama. Munculnya ancaman baru membuat situasi berubah dan kembali menempatkan keselamatan pulau dalam bahaya.

Red pun harus kembali mengambil peran sebagai pelindung. Bedanya, kali ini keputusan dan tindakannya tidak hanya menyangkut keselamatan teman-temannya, tetapi juga keluarganya sendiri.