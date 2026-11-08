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Kabupaten Bogor

Curug Cisadon Bogor Segera Dibuka, Warga Tegaskan Tak Ingin Ada Tiket Masuk

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Penulis: Muhammad Ali
Ketua RT bersama paguyuban saat membuat jalur Bukit Permata dan Curug Cisadon di Kampung Cisadon, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. (Foto: Ketua RT for Radar Bogor)
Ketua RT bersama paguyuban saat membuat jalur Bukit Permata dan Curug Cisadon di Kampung Cisadon, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. (Foto: Ketua RT for Radar Bogor)

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RADAR BOGOR – Kampung Cisadon di Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, mulai menyiapkan daya tarik alam baru bagi masyarakat.

Setelah memperkenalkan Puncak Permata yang menyuguhkan panorama pegunungan, warga kini berencana membenahi kawasan Curug Cisadon agar lebih mudah dikunjungi.

Pengembangan potensi alam tersebut dilakukan bersama Paguyuban Kampung Cisadon dan masyarakat setempat.

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Selain memperkenalkan keindahan lingkungan kampung, keberadaan Curug Cisadon diharapkan dapat menambah pilihan destinasi bagi pengunjung yang ingin menikmati suasana alam yang masih asri.

Ketua RT Kampung Cisadon, Ujang Usman, mengatakan selama ini sebagian besar pengunjung datang untuk menikmati pemandangan alam dan suasana pegunungan. Salah satu lokasi yang sudah dapat dikunjungi adalah Puncak Permata.

Dari kawasan tersebut, pengunjung bisa menyaksikan hamparan perbukitan dan panorama alam Cisadon dari ketinggian.

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"Pengunjung datang ke sini sebenarnya lihat pemandangan saja, ada gunung-gunung yang memang masih asri," ujarnya kepada Radar Bogor, Minggu 8 November 2026.

Selain mengembangkan Puncak Permata, warga saat ini mulai melakukan pembenahan terhadap Curug Cisadon.

Menurut Ujang, air terjun tersebut sebenarnya sudah dikenal sejak lama, bahkan keberadaannya telah ada sebelum Kampung Cisadon berdiri.

Namun, selama ini curug tersebut belum diperkenalkan secara resmi sebagai tujuan wisata bagi masyarakat luas.

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Editor : Yosep Awaludin
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