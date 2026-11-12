Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Pendidikan

Hidup Gitu-Gitu Aja, Coba 6 Cara Ampuh Lawan Rasa Malas

S
Penulis: Siti Dewi Yanti
Ada banyak cara ampuh melawan rasa malas dalam diri.
Ada banyak cara ampuh melawan rasa malas dalam diri.

Advertisement

RADAR BOGOR – Memiliki banyak rencana untuk mengubah kehidupan menjadi lebih baik, tidak selalu berarti seseorang mampu mewujudkannya. 

Ada kalanya semangat sudah terkumpul, waktu tersedia, dan berbagai target telah disusun. 

Namun, ketika harus mulai bertindak, keinginan tersebut justru kalah oleh rasa malas.

Advertisement

Kondisi ini mungkin pernah dialami banyak orang. 

Baca Juga: Kabar Gembira, 2,5 Juta KPM Bansos PKH Tahap 4 2026 Sudah SI

Pekerjaan yang seharusnya bisa diselesaikan hari ini kembali ditunda. 

Advertisement

Rencana yang sudah dibuat hanya menjadi catatan, sementara kebiasaan lama terus berulang.

Jika dibiarkan, kebiasaan tersebut dapat menghambat produktivitas dan membuat seseorang kesulitan mencapai tujuan hidupnya.

Padahal, rasa malas bukan sesuatu yang harus diterima begitu saja. 

Ada sejumlah langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk membangun disiplin dan mengubah kebiasaan secara bertahap.

Wakil Rektor I Institut Teknologi dan Bisnis Visi Nusantara (ITB Vinus) Bogor, Dr. Arsyad menjelaskan, rasa malas berkaitan dengan pola kebiasaan yang terbentuk dari perilaku berulang. 

Advertisement
Editor : Siti Dewi Yanti
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BogorIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait

7 Cara Mengatasi Rasa Malas agar Otak Lebih Produktif

7 Cara Mengatasi Rasa Malas agar Otak Lebih Produktif

Sulit melawan rasa malas dan kebiasaan menunda pekerjaan? Simak 7 cara mengatasi rasa malas menurut Rizki Riyanto dari ITB Vinus Bogor.

Jalan Malasari-Sukabumi 20 Kilometer Tuntas, Ini Target Bupati Bogor Rudy Susmanto

Jalan Malasari-Sukabumi 20 Kilometer Tuntas, Ini Target Bupati Bogor Rudy Susmanto

Bupati Bogor Rudy Susmanto menargetkan pembangunan jalan penghubung Desa Malasari-Sukabumi sepanjang 20 kilometer rampung pada 2026.

Warga Ditandu Meninggal Sebelum Tiba di Rumah Sakit, Bupati Bogor: Pembukaan Akses Malasari Penting

Warga Ditandu Meninggal Sebelum Tiba di Rumah Sakit, Bupati Bogor: Pembukaan Akses Malasari Penting

Bupati Bogor Rudy Susmanto mendorong pembukaan akses jalan Malasari sepanjang 20 kilometer demi keselamatan warga dan masa depan anak-anak.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer