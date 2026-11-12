Hidup Gitu-Gitu Aja, Coba 6 Cara Ampuh Lawan Rasa Malas

RADAR BOGOR – Memiliki banyak rencana untuk mengubah kehidupan menjadi lebih baik, tidak selalu berarti seseorang mampu mewujudkannya.

Ada kalanya semangat sudah terkumpul, waktu tersedia, dan berbagai target telah disusun.

Namun, ketika harus mulai bertindak, keinginan tersebut justru kalah oleh rasa malas.

Advertisement Kondisi ini mungkin pernah dialami banyak orang.

Pekerjaan yang seharusnya bisa diselesaikan hari ini kembali ditunda.

Advertisement Rencana yang sudah dibuat hanya menjadi catatan, sementara kebiasaan lama terus berulang.

Jika dibiarkan, kebiasaan tersebut dapat menghambat produktivitas dan membuat seseorang kesulitan mencapai tujuan hidupnya.

Padahal, rasa malas bukan sesuatu yang harus diterima begitu saja.

Ada sejumlah langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk membangun disiplin dan mengubah kebiasaan secara bertahap.

Wakil Rektor I Institut Teknologi dan Bisnis Visi Nusantara (ITB Vinus) Bogor, Dr. Arsyad menjelaskan, rasa malas berkaitan dengan pola kebiasaan yang terbentuk dari perilaku berulang.