Kabar Gembira, 2,5 Juta KPM Bansos PKH Tahap 4 2026 Sudah SI

RADAR BOGOR - Kabar yang cukup menggembirakan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bansos tahap empat tahun 2026.

Dilansir dari kanal Youtube Diary Bansos, sebanyak 2,5 juta KPM Program Keluarga Harapan (PKH) dikabarkan sudah standing instruction (SI).

"10 juta KPM BPNT dan 2,5 juta KPM PKH ini sudah SI. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya surat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia," ucap narator kanal Youtube tersebut.

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Standing instruction merupakan tahapan penyaluran bansos yang menunjukan bahwa Kemensos sudah memerintah bank penyalur untuk segera mentransfer saldo ke KKS setiap KPM.

Dengan kata lain, jika status sudah SI, besar kemungkinan saldo bansos sudah mulai dilakukan pemindahbukuan ke rekening penerima manfaat.

Advertisement Oleh karena itu, KPM bansos PKH bisa mengecek status tersebut ke operator SIKS-NG di desa atau kelurahan masing-masing.

Status SI tidak bisa dipantau secara mandiri oleh KPM mengingat penerima manfaat tidak diberikan akses untuk menggunakan aplikasi SIKS-NG.

Kendati demikian, KPM bisa mengecek status kepesertaan bansos mereka apakah masih aktif sebagai penerima bansos atau tidak.

Lantas, bagaimana cara mengecek status KPM bansos? Berikut penjelasannya.

Cara Mengecek Status KPM Bansos