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Bansos

Per Hari Ini, Status 10 Juta KPM Bansos BPNT Tahap 4 2026 Sudah SI

Asep Suhendar
Penulis: Asep Suhendar
Ilustrasi KPM bansos BPNT (Gemini AI)
Ilustrasi KPM bansos BPNT (Gemini AI)

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RADAR BOGOR - Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan bansos reguler yang diberikan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di berbagai wilayah Indonesia. 

Masyarakat yang menerima bantuan sembako ini akan mendapatkan uang sebesar Rp600 ribu untuk penyaluran tiga bulan sekaligus. 

Memasuki November 2026, penyaluran BPNT telah memasuki tahap keempat di tahun 2026 yang akan menyasar jutaan KPM yang dinyatakan memenuhi kriteria. 

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Lantas, seperti apa perkembangan penyaluran BPNT tahap keempat per hari ini, Kamis, 12 November 2026? Berikut penjelasannya. 

10 Juta KPM BPNT Tahap 4 Sudah SI

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Dilansir dari kanal Youtube Diary Bansos, ada sebanyak 10 juta KPM bantuan sembako ini statusnya sudah Standing Instruction (SI) pada aplikasi SIKS-NG. 

Hal itu menenandakan sudah adanya perintah transfer dana dari bank penyalur ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dipegang oleh KPM. 

Dengan kata lain, jika status sudah berubah menjadi SI, maka besar kemungkinan saldo bantuan sosial tidak akan lama lagi bisa dicairkan. 

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Hal tersebut juga diperkuat dengan sudah terbitnya surat edaran dari Kemensos terkait pencairan bansos tahap empat tahun 2026. 

Oleh karena itu, bagi yang statusnya sudah SI, tidak ada salahnya untuk mengecek saldo bansos secara berkala. 

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Editor : Asep Suhendar
Sumber : YouTube Diary bansos
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