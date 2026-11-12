6 Kebiasaan yang Bikin Hidup Stagnan, Nomor 5 Sering Diabaikan

RADAR BOGOR – Pernah merasa sudah berusaha menjalani hari demi hari, tetapi kehidupan seolah tidak mengalami perubahan?

Berbagai rencana sudah disusun, keinginan untuk menjadi lebih baik terus muncul, tetapi pada akhirnya kebiasaan lama kembali terulang.

Kondisi tersebut kerap membuat seseorang merasa tertinggal, kehilangan motivasi, bahkan menganggap dirinya tidak memiliki kemampuan untuk berkembang.

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Padahal, penyebabnya tidak selalu berasal dari keadaan atau faktor eksternal.

Bisa jadi, ada pola kebiasaan sehari-hari yang tanpa disadari justru menghambat kemajuan diri.

Advertisement Kebiasaan tersebut mungkin terlihat sederhana dan dianggap wajar.

Namun, jika terus dipelihara, dampaknya dapat memengaruhi pola pikir, produktivitas, hingga kepercayaan diri.

Wakil Rektor III Institut Teknologi dan Bisnis Visi Nusantara (ITB Vinus) Bogor, Rizki Riyanto menyoroti, sejumlah kebiasaan yang perlu diwaspadai karena dapat membuat seseorang sulit berkembang.

Simak 6 kebiasaan yang perlu mulai dikurangi agar kehidupan tidak terus berjalan di tempat.

1. Terjebak Overthinking hingga Sulit Memulai

Memikirkan sesuatu sebelum mengambil keputusan memang penting.