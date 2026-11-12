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Bansos

Bansos PKH dan BPNT Tahap 4 Sebagian Sudah SI, Catat Batas Akhir Transaksi

Asep Suhendar
Penulis: Asep Suhendar
Ilustrasi KPM bansos tahap empat tahun 2026 (Gemini AI)
Ilustrasi KPM bansos tahap empat tahun 2026 (Gemini AI)

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RADAR BOGOR - Bantuan sosial (bansos) telah memasuki pencairan tahap keempat tahun 2026 dengan status di SIKS-NG sebagian sudah menunjukan Standing Instruction (SI). 

Melansir kanal Youtube Diary Bansos, sebanyak 10 juta KPM BPNT dan 2 juta KPM PKH dikabarkan sudah SI pada aplikasi SIKS-NG. 

Dengan kata lain, pencairan bantuan soaial kuartal keempat ini tidak akan lama lagi disalurkan ke rekening KKS masing-masing penerima manfaat. 

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Hal itu juga diperkuat dengan sudah diterbitkannya surat edaran dari Kemensos terkait penyaluran bantuan periode Oktober-Desember 2026 tersebut. 

Yang mana dalam surat tersebut juga dijelaskan terkait batas akhir transaksi yang perlu dilakukan oleh KPM ketika saldo sudah masuk ke KKS mereka. 

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Lanta, sampai kapan batas transaski pencairan bansos tersebut? Berikut penjelasannya. 

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Narator kana Youtube Diary Bansos saat membacakan surat edaran Kemensos mengatakan bahwa batas transaksi saldo bantuan sosial yaitu 30 hari setelah dana ditransfer bank penyalur ke KKS miliki KPM.

Oleh karena itu, keluarga penerima manfaat harus segara mencairkan dana bantuan jika saldo sudah masuk ke KKS yang mereka pegang. 

"Mengingat batas transaksi adalah 30 hari sejak dana bantuan sosial dipindah bukukan," ucap narator kanal Youtube Diary Bansos. 

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Apabila dana dibiarkan terus menerus pada kartu KKS, saldo bansos berpotensi akan hangus atau dikembalikan ke kas negara, karena dinilai rekening sudah tidak digunakan. 

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Editor : Asep Suhendar
Sumber : YouTube Diary bansos
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