Kabar Gembira, Bansos PKH dan BPNT Tahap 4 Sebagian Sudah SI

RADAR BOGOR - Ada kabar yang cukup menggembirakan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bansos tahap empat tahun 2026.

Dilansir dari kanal Youtube Diary Bansos, sebagian KPM PKH dan BPNT sudah menunjukan status Standing Instruction (SI) pada aplikasi SIKS-NG.

"Sepuluh juta KPM BPNT dan Dua koma lima juta KPM PKH ini sudah SI," ucap narator kanal Youtube tersebut.

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Apa Itu SI?

Standing instruction atau SI merupakan pertanda bahwa bank penyalur sudah mulai melakukan top up saldo ke rekening KKS masing-masing KPM.

Advertisement Dengan kata lain, saldo bansos baik itu PKH maupun BPNT sudah mulai ditransfer ke KKS setiap KPM secara berkala.

Oleh karen itu, bagi KPM bansos bisa mengecek saldo KKS yang mereka miliki secara berkala, baik melalui mesin ATM atau agen layanan bank.

Cara Cek Saldo KKS Lewat Agen Layanan Bank

Masyarakat yang ingin melakukan pengecekan saldo bansos di KKS bisa melalui agen laynan bank seperti BRILink dan sejenisnya.

Adapun proses pengecekan bisa dilakukan dengan mengikuti langkah-langkahh berikut ini: