Punya Kartu KKS, Cek Status Kepesertaan Bansos Tahap 4 dengan 2 Cara Ini

RADAR BOGOR - Status penyaluran bantuan sosial (bansos) tahap keempat tahun 2026 sudah menunjukan Stading Instruction (SI) untuk sebagian KPM, sebagaimana dilansir dari kanal Youtube Diary Bansos.

Status tersebut menunjukan bahwa penyaluran bansos kuartal keempat ini tidak akan lama lagi dilakukan oleh pemerintah, termasuk bagi KPM yang memegang kartu KKS.

Oleh karena itu, masyarakat pemilik kartu KKS baik BNI, BRI, Mandiri, maupun BSI bisa mengeck saldo bansos mereka secara berkala ketika status sudah SI.

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Status SI ini menunjukan bahwa pemerintah sudah memerintahkan bank penyalur untuk segera melakukan top up saldo ke KKS setiap KPM.

Keluarga penerima manfaat harus memastikan bahwa status mereka masih aktif sebagai penerima bantuan di priode terakhir tahun 2026 ini.

Advertisement Lantas, bagaimana cara mengecek status kepesertaan bansos tahap empat tahun 2026? Berikut penjelasanya.

2 Cara Mengecek Status KPM Bansos

Pengecekan status bansos bisa dilakukan melalui beberapa cara, mulai dari laman hingga aplikasi resmi yang disediakan oleh Kemensos.

Kali ini akan dijelaskan cara mengecek status bansos dengan menggunakan dua metode tersebut.

Cek Status Bansos Lewat Laman Resmi Kemensos