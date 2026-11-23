RADAR BOGOR – Hujan deras yang mengguyur Kampung Warung Jengkol, Desa Karihkil, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, menyebabkan tembok penahan tanah (TPT) milik Pesantren Fitrah Islamic World Academy longsor.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, Adam Hamdani mengatakan, longsor dipicu hujan deras yang berlangsung cukup lama.

"Longsoran memiliki panjang sekitar 30 meter, tinggi 25 meter, dan lebar empat meter," ujarnya kepada Radar Bogor, Senin, 23 November 2026.

Menurutnya, dampak longsor membuat kendaraan roda dua maupun roda empat tidak bisa melintas secara normal dan pengendara harus bergantian saat melewati titik tersebut.

Adam menjelaskan, petugas telah memasang garis pengaman BPBD (BPBD line) di sekitar lokasi untuk mengantisipasi risiko bagi pengguna jalan.

Advertisement Sementara itu, pemasangan terpal belum dapat dilakukan karena kondisi di lapangan tidak memungkinkan.