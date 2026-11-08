Guru Kota Bogor Mulai Mendunia

RADAR BOGOR - Kolaborasi pendidikan Indonesia dan Korea Selatan, yang dirintis Ikatan Guru Indonesia (IGI) Kota Bogor mulai menunjukkan perkembangan.

Tak sekadar mempertemukan pendidik dalam forum seminar internasional, organisasi profesi guru ini juga mendorong pertukaran pengalaman hingga proyek pembelajaran lintas negara yang melibatkan siswa.

Komitmen tersebut, kembali diperkuat melalui dialog interaktif bertajuk Connecting Korea and Indonesia through Education yang menghadirkan perwakilan pendidik dari kedua negara.

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Kegiatan yang berlangsung di studio RRI Pro 2 Bogor, Senin (26/10/2026), pukul 16.30 WIB, menjadi kesempatan bagi IGI Kota Bogor untuk memperkenalkan perjalanan, manfaat, serta rencana pengembangan kemitraan pendidikan Indonesia–Korea Selatan.

Dialog selama 30 menit itu menghadirkan tiga narasumber, yakni Changkeun Lee dari Dinas Pendidikan Jeonbuk, Korea Selatan, Rahayu Sulistiyani selaku pengurus IGI Kota Bogor sekaligus pendidik SD Bosowa Bina Insani, serta Ketua IGI Kota Bogor, Siti Amalia.

Advertisement Berawal dari Pertukaran Guru Indonesia dan Korea Selatan

Dalam perbincangan tersebut, Changkeun Lee mengungkapkan, hubungan kolaboratif antara pendidik Indonesia dan Korea Selatan berawal dari program pertukaran serta komunikasi profesional antarguru.

Menurutnya, semangat para guru Indonesia dalam mengikuti kegiatan pembelajaran bersama menjadi salah satu alasan kuat untuk terus menjaga hubungan tersebut.

Ia mengaku, terkesan dengan antusiasme, keramahan, dan dedikasi para pendidik Indonesia yang tetap bersemangat berbagi pengetahuan meskipun menghadapi perbedaan bahasa maupun sistem kurikulum.

Sementara itu, Rahayu Sulistiyani menjelaskan, program pertukaran guru Indonesia–Korea Selatan pada 2023 menjadi salah satu fondasi penting bagi keberlanjutan kerja sama.

Pengalaman tersebut kemudian dikembangkan melalui berbagai kegiatan, mulai dari seminar internasional hingga forum berbagi praktik baik yang mempertemukan pendidik dari kedua negara.