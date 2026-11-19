RADAR BOGOR - Di kawasan Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah ada destinasi agrowisata yang bisa menjadi pilihan para pencinta si raja buah, yakni Kebun Durian Gardenida.

Berada di Jalan Durian VA, Plalangan, Kecamatan Gunung Pati, kebun ini menawarkan pengalaman berburu durian sekaligus melihat langsung pohon-pohon yang dibudidayakan.

Lokasinya, relatif mudah dijangkau dari pusat Kota Semarang sehingga cocok menjadi tujuan wisata kuliner bagi warga lokal maupun pengunjung dari luar daerah.

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Begitu memasuki area kebun, pengunjung akan disambut deretan pohon durian yang tumbuh di lahan seluas sekitar empat hektare.

Koleksinya cukup beragam, mulai dari durian Bawor, Musang King, Black Thorn atau Duri Hitam, hingga Super Tembaga.

Advertisement Punya Sekitar 400 Pohon Durian

Kebun Durian Gardenida bukan sekadar tempat membeli buah.

Pengunjung juga bisa berkeliling untuk melihat berbagai jenis durian yang ditanam di area perkebunan.

Salah satu varietas yang langsung terlihat di bagian depan adalah Bawor.

Pohon-pohonnya tampak memiliki buah yang cukup lebat, meski sebagian masih membutuhkan waktu untuk mencapai masa panen.

Di area lainnya, terdapat deretan pohon Musang King.