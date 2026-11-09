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Nasional

CPNS 2026 Dibuka November, 4 Formasi Ini Jadi Prioritas Pemerintah

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Penulis: Rani Puspitasari Sinaga
Ilustrasi pelaksanaan tes SKD CPNS (menpan.go.id)
Ilustrasi pelaksanaan tes SKD CPNS (menpan.go.id)

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RADAR BOGOR – Pemerintah akan membuka proses rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau menjadi ASN pada November 2026. 

Rekrutmen CPNS tersebut disiapkan Pemerintah untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto sekaligus memenuhi kebutuhan regenerasi aparatur sipil negara (ASN).

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menegaskan proses pengadaan ASN melalui CPNS diarahkan untuk menciptakan sistem manajemen kepegawaian yang lebih pasti, adil, dan berkelanjutan.

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Formasi yang dibuka juga akan diprioritaskan untuk mendukung berbagai program pemerintah.

4 Formasi CPNS Jadi Prioritas

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Kementerian PANRB menyebut sejumlah formasi yang menjadi prioritas dalam rekrutmen CPNS kali ini.

Di antaranya:

- Polisi Hutan

- Manggala Agni

- Guru Sekolah Terintegrasi

- Guru Sekolah Unggul Garuda

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Editor : Rani Puspitasari Sinaga
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