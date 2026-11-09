CPNS 2026 Dibuka November, 4 Formasi Ini Jadi Prioritas Pemerintah
RADAR BOGOR – Pemerintah akan membuka proses rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau menjadi ASN pada November 2026.
Rekrutmen CPNS tersebut disiapkan Pemerintah untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto sekaligus memenuhi kebutuhan regenerasi aparatur sipil negara (ASN).
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menegaskan proses pengadaan ASN melalui CPNS diarahkan untuk menciptakan sistem manajemen kepegawaian yang lebih pasti, adil, dan berkelanjutan.
Baca Juga: 2 Gol Fermin Lopez Bawa Barcelona Taklukkan Atletico Madrid
Formasi yang dibuka juga akan diprioritaskan untuk mendukung berbagai program pemerintah.
4 Formasi CPNS Jadi Prioritas
Kementerian PANRB menyebut sejumlah formasi yang menjadi prioritas dalam rekrutmen CPNS kali ini.
Di antaranya:
- Polisi Hutan
- Manggala Agni
- Guru Sekolah Terintegrasi
- Guru Sekolah Unggul Garuda
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!