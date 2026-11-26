RADAR BOGOR – Toyota Rush masih mempertahankan posisinya sebagai salah satu SUV keluarga tujuh penumpang yang diminati konsumen Indonesia.

Memasuki 2026, Toyota Rush yang generasi keduanya diperkenalkan pada 2016 ini kembali mendapat penyegaran melalui facelift, meskipun belum mengalami perubahan generasi secara menyeluruh.

Pembaruan Toyota Rush 2026 lebih banyak menyasar tampilan eksterior dan teknologi hiburan di dalam kabin.

Advertisement Sementara itu, karakter utamanya sebagai SUV konvensional dengan penggerak roda belakang atau Rear-Wheel Drive (RWD) tetap dipertahankan.

Mengacu pada ulasan kanal YouTube Ridwan Hanif, keputusan Toyota untuk mempertahankan platform Rush bukan tanpa alasan.

Salah satu pertimbangannya adalah performa penjualan yang masih tergolong tinggi di pasar otomotif nasional.

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Meskipun mobil baru ini tidak lagi sesering dahulu terlihat di jalanan kota besar seperti Jabodetabek dan Surabaya, angka penjualannya masih menunjukkan tren positif.

Sepanjang tahun lalu, Toyota Rush tercatat membukukan penjualan hampir 30.000 unit atau berada di kisaran 29.000 unit.

Kinerja tersebut berlanjut pada tahun ini dengan penjualan sekitar 25.000 unit selama periode Januari hingga Oktober.

Capaian itu masih jauh di atas sejumlah pesaing di kelasnya. Suzuki XL7, misalnya, tercatat memiliki penjualan sekitar 9.000 unit dalam setahun, sementara Honda BR-V juga berada di bawah capaian Rush.