RADAR BOGOR - Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) telah memulai penyaluran bantuan sosial (bansos) tahap keempat tahun 2026.

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah banyak yang melaporkan terkait pencairan bansos tahap empat, baik itu PKH atau BPNT.

Per hari ini, sebagaimana dilansir dari kanal Youtube Diary Bansos, kedua bantuan reguler itu disebut kembali terpantau cair secara bertahap.

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"Di hari ini untuk penyalurannya masih terus diakukan oleh pihak perbankan, meskipun untuk progresnya tidak semasif di beberapa waktu yang lalu," ucap narator kanal Youtube tersebut.

Dalam penjelasannya, narator kanal Youtube Diary Bansos menyarankan agar KPM mengecek saldo KKS secara berkala untuk memastikan dana bantuan sudah cair atau belum.

Advertisement Kendati demikian, proses pengecekan saldo KKS juga disarankan tidak dilakukan terlalu sering. Pengecekan dlakukan untuk menghindari batas waktu pencairan bansos.

Dalam hal ini, pemerintah telah menetapkan bahwa batas pencairan bansos terhitung tiga puluh hari sejak saldo bantuan masuk ke kartu KKS yang KPM miliki.

Lantas, bagaimana cara mengecek saldo kartu KKS?

Mengecek KKS bansos bisa dilakukan melalui beberapa cara, mulai dari mesin ATM, agen layanan, hingga aplikasi mobile banking.

Kali ini akan dijelaskan cara mengecek saldo bansos melalui mesin ATM bank penyalur yang digunakan oleh KPM.