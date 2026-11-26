RADAR BOGOR - Pencairan bantuan sosial (bansos) tahap empat sampai hari ini, Kamis, 26 November 2026 masih menunjukan perkembangan yang cukup positif.

Berdasarkan informasi yang dikabarkan kanal Youtube Info Bansos, salah satu bantuan yang terpantau cair yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) kuartal keempat tahun 2026.

Bansos PKH ini cair dikabarkan melalui KKS Bank BRI. Oleh karena itu pemegang bantuan dari bank tersebut bisa mengecek saldo secara berkala.

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Terlihat dari informasi yang ditampilkan, bahwa nominal yang cicairkan mencapai Rp2.250.000. Tentunya itu buka hanya untuk satu komponen saja.

Mengingat bansos PKH ini terdiri dari beberapa komponen, seperti ibu hamil, anak sekolah, anak di bawah umur, lansia, penyandang disabilitas, hingga korban pelanggaran HAM berat.

Advertisement Jika dalam satu kartu keluarga terdapat lebih dari satu komponen, maka nominal yang mereka terima juga bisa jauh lebih besar.

Kriteria Penerima PKH

Bedasarkan informasi yang dihimpun, kriteria penerima PKH salah satunya yaitu masyarakat yang masuk ke dalam kelompok desil rendah, yaitu satu sampai empat pada DTSEN.

Dengan kata lain, masyarakat dengan desil tingggi, lima sampai sepuluh tidak diprioritaskan menjadi penerima manfaat dari bantuan reguler tersebut.

Cara Cek Penerima PKH