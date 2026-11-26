RADARR BOGOR - Ada kabar terbaru mengenai progres penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2026 per hari ini, Kamis, 26 November 2026.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemanker) telah mengumumkan melalui unggahan terbaru akun Instagram resminya terkait perkembanan proses pencairan BSU tahun ini.

Lantas, seperti apa perkembannya? Berikut penjelasan lengkapnya.

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BSU 2026 Masih Dalam Proses Penganggaran

Dikutip dari akun Instagram @kemnaker, dalam unggahannya disebutkan bahwa BSU 2026 masih dalam tahap penganggaran. Saat ini Kemneker telah mengajukan usulan anggaran dan masih berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menyelesaikan proses penganggaran tersebut.

Advertisement Tahapan ini dilakukan sebelum nantinya dana BSU 2026 benar-benar mulai disalurkan kepada masyarakat yang telah ditetapkan sebagai penerima manfaat.

Koordinasi dikabarkan terus dilakukan Kemanker agar proses penyaluran subsidi upah tahun ini bisa segera dilakukan dan berjalan dengan lancar.

Tahapan-tapahan Penyaluran BSU

Adapun tahapan-tahapan penyaluran BSU dibedakan menjadi empat proses, yaitu pentapan regulasi yang telah dilakukan.

Selanjutnya pengajuan dan penyelesaian anggaran yang sedang berlangsung menjelang akhir November 2026 ini.