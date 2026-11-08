7 Cara Melatih Mental agar Lebih Kuat Menghadapi Tekanan Hidup

RADAR BOGOR - Tak semua orang yang terlihat tegar, benar-benar memiliki mental yang kuat.

Ada kalanya seseorang mampu tersenyum dan menjalani aktivitas seperti biasa, tetapi sebenarnya sedang berjuang menghadapi tekanan, rasa takut, hingga keraguan terhadap dirinya sendiri.

Dalam kehidupan sehari-hari, persoalan pekerjaan, tuntutan lingkungan, kegagalan, hingga penilaian orang lain bisa menjadi ujian tersendiri.

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Tak sedikit orang yang akhirnya mudah menyerah, kehilangan kepercayaan diri, atau terlalu lama terjebak dalam pikiran negatif.

Namun, mental tangguh bukanlah kemampuan yang hanya dimiliki orang-orang tertentu sejak lahir.

Advertisement Ketahanan mental dapat dibangun melalui pola pikir, cara menghadapi persoalan, serta kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten.

Praktisi pendidikan sekaligus Wakil Rektor I Institut Teknologi dan Bisnis Visi Nusantara (ITB Vinus) Bogor, Dr. Arsyad menjelaskan, kekuatan mental berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam merespons tekanan dan mengelola dirinya ketika menghadapi berbagai tantangan.

"Dengan kata lain, menjadi pribadi yang kuat bukan berarti tidak pernah merasa takut, sedih, atau kecewa," jelasnya kepada Radar Bogor, Minggu 8 November 2026.

Hal yang lebih penting adalah bagaimana seseorang mampu bangkit dan menentukan langkah ketika berada dalam situasi sulit.

Lantas, bagaimana cara melatih mental agar lebih tangguh dalam menghadapi kehidupan? Berikut tujuh kebiasaan yang bisa mulai diterapkan.