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Pendidikan

Mental Kuat Bukan Galak, Kenali 6 Sikap agar Tak Diremehkan

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Penulis: Siti Dewi Yanti
Beberapa sikap yang harus diperhatikan supaya tidak diremehkan.
Beberapa sikap yang harus diperhatikan supaya tidak diremehkan.

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RADAR BOGOR – Pernah merasa menjadi orang yang paling mudah dijadikan bahan lelucon, selalu mendapat tambahan pekerjaan, atau kerap diperlakukan semaunya oleh orang lain? 

Situasi seperti ini, terkadang bukan sekadar persoalan lingkungan pergaulan, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana seseorang membangun batasan dan menunjukkan harga dirinya.

Menariknya, orang yang paling disegani tak selalu mereka yang memiliki suara keras, penampilan mencolok, atau sikap mudah marah. 

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Justru, ada orang yang terlihat sederhana dan lebih banyak diam. 

Tapi, kehadirannya mampu membuat orang lain berpikir dua kali sebelum berbicara atau bertindak sembarangan.

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Sikap tersebut, bukan muncul karena keinginan untuk ditakuti. 

Ada kekuatan mental, pengendalian emosi, dan ketegasan dalam menjaga prinsip yang membuat seseorang memiliki wibawa di hadapan orang lain.

Wakil Rektor I Institut Teknologi dan Bisnis Visi Nusantara (ITB Vinus) Bogor, Dr. Arsyad menjelaskan, ketika seseorang terlalu sering menjadi sasaran perlakuan tidak menyenangkan, hal pertama yang perlu dievaluasi bukan hanya perilaku orang lain. 

Melainkan juga, cara dirinya membawa diri dan mempertahankan batasan pribadi.

Menurutnya, membangun mental yang kuat bukan berarti harus bersikap kasar atau mencari musuh. 

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Editor : Siti Dewi Yanti
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