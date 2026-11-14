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Pendidikan

Jangan Terkecoh nih, 5 Tanda Orang Baik yang Diam-Diam Manipulatif

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Penulis: Siti Dewi Yanti
Harus diketahui beberapa ciri orang tampak baik ternyata manipulatif.
Harus diketahui beberapa ciri orang tampak baik ternyata manipulatif.

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RADAR BOGOR – Tidak semua orang yang bersikap ramah dan penuh perhatian, benar-benar memberikan hubungan yang sehat. 

Ada kalanya, di balik sikap manis dan kepedulian yang terlihat tulus, seseorang justru berusaha mengendalikan pikiran, perasaan, hingga keputusan orang lain secara perlahan.

Pola seperti ini sering kali sulit dikenali karena tidak selalu muncul melalui pertengkaran atau perlakuan kasar. 

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Sebaliknya, manipulasi psikologis bisa dibungkus dengan perhatian, nasihat, bahkan kalimat yang terdengar penuh kasih sayang.

Seseorang mungkin awalnya, merasa sangat dihargai karena memiliki teman atau pasangan yang selalu hadir dan memberikan dukungan. 

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Namun, seiring berjalannya waktu, ia justru mulai takut menyampaikan pendapat, merasa bersalah ketika menolak, hingga kehilangan kepercayaan terhadap penilaiannya sendiri.

Wakil Rektor III Institut Teknologi dan Bisnis Visi Nusantara (ITB Vinus) Bogor, Rizki Riyanto mengungkapkan, pola perilaku manipulatif yang perlu diwaspadai dalam hubungan antarmanusia.

1. Menggunakan Kebaikan untuk Mengendalikan Orang Lain

Salah satu pola manipulasi yang sulit dikenali adalah ketika seseorang menggunakan perhatian sebagai cara untuk memengaruhi keputusan orang lain.

Pelaku bisa tampil sebagai sosok yang sabar, pengertian, dan selalu memberikan nasihat. 

Kalimat seperti "Saya hanya ingin yang terbaik untuk kamu" atau "Saya tidak ingin kamu salah mengambil keputusan" terdengar sebagai bentuk kepedulian.

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Editor : Siti Dewi Yanti
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