RADAR BOGOR - Dalam perjalanan hidup, manusia kerap kali menempatkan kebahagiaan pada sesuatu yang belum terjadi.

Kita menunggu hari esok untuk merasa bahagia, mengejar pencapaian tertentu untuk merasa puas, atau berharap keadaan berubah sebelum akhirnya bisa menikmati kehidupan.

Tanpa disadari, kebiasaan tersebut membuat kita melewatkan begitu banyak hal berharga yang sebenarnya sedang berlangsung hari ini.

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Padahal, kehidupan bukan semata-mata tentang tujuan yang ingin dicapai, melainkan juga tentang perjalanan yang sedang dijalani.

Ada banyak momen sederhana yang layak disyukuri, ada kebahagiaan kecil yang sering kali luput dari perhatian, serta ada pengalaman yang tidak akan pernah terulang untuk kedua kalinya.

Advertisement Sehingga, "Alangkah sayangnya bila kita menggantungkan kebahagiaan kita di masa depan dan menjalani perjalanan hidup hari ini dengan merasa tidak bahagia."

Ya, kita harus memahami bahwa kebahagiaan tak seharusnya selalu menjadi sesuatu yang ditunda.

Masa depan memang penting untuk direncanakan, tetapi bukan berarti kita harus mengorbankan kebahagiaan pada masa kini.

Sebab, hari ini adalah bagian dari kehidupan yang tidak kalah berharga dibandingkan hari esok.

"Hidup adalah sesuatu yang indah, hidup adalah kebahagiaan, nikmati setiap momen saat ini."