RADAR BOGOR - Siapa sangka, pengalaman mengajar Matematika di ruang kelas SMP Negeri 6 Kota Bogor, justru menjadi salah satu bekal penting bagi Siti Amalia untuk melangkah ke panggung pengabdian yang lebih luas.

Setelah melewati perjalanan panjang, mulai dari pengalaman internasional di Korea Selatan hingga seleksi berlapis tingkat nasional, ia kini dipercaya mengemban amanah sebagai Wakil Kepala Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) 7 Bogor jenjang SMA.

Bagi Siti Amalia, pencapaian ini bukan sekadar tentang jabatan baru.

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Ada proses panjang di baliknya yakni keberanian mengambil kesempatan, ketekunan menghadapi tantangan, serta keyakinan bahwa setiap pengalaman dapat menjadi jalan untuk memberikan kontribusi lebih besar bagi dunia pendidikan.

Perjalanan tersebut, bermula dari sebuah pengalaman belajar di luar negeri yang kemudian mengubah cara pandangnya terhadap pembelajaran.

Advertisement Dari sana, muncul gagasan untuk menghubungkan matematika dengan kehidupan nyata, hingga akhirnya membawanya pada kesempatan memimpin di lingkungan Sekolah Nasional Terintegrasi.

Pengalaman di Korea Selatan Menjadi Titik Awal Perubahan

Sepulang dari Korea Selatan pada akhir 2023 melalui program Indonesia-Korea Teacher Exchange (IKTE), Siti Amalia membawa lebih dari sekadar pengalaman mengajar di negara lain.

Ia pulang dengan perspektif baru tentang bagaimana pendidikan dapat dikembangkan agar lebih relevan dengan kebutuhan zaman.

Salah satu hal yang paling membekas adalah pentingnya mengintegrasikan Sustainable Development Goals (SDGs), Global Citizenship Education (GCED), dan Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) dalam pembelajaran.

Baginya, matematika tidak cukup hanya diajarkan melalui rumus, angka, dan latihan soal.