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Selebritis

Kristina Ungkap Kisah Ivan Gunawan Sebelum Terkenal, Rela Datang Tiap Hari ke Rumah

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Penulis: Rani Puspitasari Sinaga
Penyanyi dangdut Kristina. Foto: Instagram
Penyanyi dangdut Kristina. Foto: Instagram

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RADAR BOGOR – Di balik kesuksesan Ivan Gunawan sebagai salah satu desainer ternama Indonesia, ada cerita panjang yang mengiringi perjalanan kariernya. Salah satunya datang dari pedangdut Kristina yang pernah mempercayakan busana panggungnya kepada Ivan Gunawan sejak awal 2000-an.

Kristina, pelantun Jatuh Bangun itu mengenang momen ketika Ivan Gunawan, yang akrab disapa Igun, mulai merancang busana untuk penampilannya jauh sebelum namanya dikenal luas seperti sekarang.

Kristina bahkan menyebut dirinya sebagai salah satu penyanyi yang lebih dulu menggunakan karya Ivan Gunawan, baik di genre dangdut maupun pop.

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"Zaman dulu baju-baju nyanyi aku kan desainer dari Ivan Gunawan. Waktu Ivan belum dipakai sama penyanyi dangdut atau pop, Kristina udah duluan di tahun 2003," kenang Kristina.

Ivan Gunawan Rela Datang ke Rumah Kristina

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Kristina masih mengingat kegigihan Ivan Gunawan ketika membangun karier sebagai desainer. Saat itu, Igun bahkan disebut rela datang hampir setiap hari ke kediamannya di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Kedatangan Ivan bukan sekadar untuk mengantarkan pakaian. Dia ingin memastikan busana yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan Kristina ketika tampil di atas panggung.

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"Dia suruh, 'Mbak Kristina, bajunya!' Tiap hari dia datang ke rumah, ke Priok," tuturnya.

Bagi Kristina, sikap tersebut menunjukkan keseriusan Ivan dalam menjalankan pekerjaannya sejak masih merintis karier.

Detail dari Rambut hingga Ujung Kaki

Tak hanya urusan busana, Ivan Gunawan menurut Kristina juga selalu memperhatikan penampilan artis secara menyeluruh.

Dia menyebut Ivan sebagai sosok yang detail dan perfeksionis. Mulai dari busana, tata rambut hingga riasan menjadi perhatian Igun ketika mempersiapkan penampilan seorang penyanyi.

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Editor : Rani Puspitasari Sinaga
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