Mau Dapat BSU Rp900 Ribu? Cek Dulu Persyaratannya
RADAR BOGOR - Bantuan Subsidi Upah (BSU) akan kembali disalurkan pemerintah menjelang akhir tahun 2026.
BSU diberikan pemerintah kepada buruh atau pekerja yang memenuhi persyaratan dengan tujuan untuk menjaga daya beli di tengah kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat.
Setiap penerima manfaat akan mendapatkan dana subsidi senilai Rp900 ribu untuk tiga bulan sekaligus.
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Lantas, apa saja syarat penerima BSU 2026? Berikut penjelasannya.
Dikutip dari akun Instagram @bakom.ri, berikut lima syarat yang harus dipenuhi agar bisa menjadi penerima BSU tahun 2026.
Berstatus Sebagai WNI
Syarat yang pertama yaitu harus berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Peserta Aktif BPJS Ketenagakerjaan
Syarat selanjutnya yaitu merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan dengan kategori Peserta Penerima Upah (PU) sampai bulan Agustus 2026.
Menerima Maksimal Gaji Rp3,5 Juta
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