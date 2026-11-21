RADAR BOGOR - Pencairan bantuan sosial (bansos) tahap keempat dikabarkan mulai terpantau sejak minggu ketiga dibulan November tahun 2026.

Jenis bansos yang dicairkan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kuartal kemepat.

Seperti informasi yang dilansir dari kanal Youtube Diary Banoss, kedua bantuan reguler tersebut disebut mulai dicaikan di empat KKS bank penyalur secar bertahap.

Advertisement Seperti BPNT yang dikatakan sudah cair melalui KKS BNI, sedangkan PKH cair di tigga bank penyalur yaitu Mandiri, BRI, dan BSI.

Lantas, siapa kriteria penerima bansos PKH dan BPNT? Berikut penjelasannya.

Kriteria Peneirma Bansos PKH dan BPNT

Advertisement Pemerintah telah menetapkan kriteria peneirma bansos PKH dan BPNT, yaitu masyarakat yang masuk ke dalam kelompok desil rendah pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Dalam hal ini, desil KPM bantuan reguler tersebut yaitu mereka yang masuk ke dalam kategori desil satu sampai empat dan tercatat sebagai warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan NIK.

Selain itu, peneirma manfaat bansos tahap empat ini juga bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik itu PNS, PPPK, TNI dan anggota Polri.

Lalu, bagaimana cara mengecek penerima bansos tahap 4? Berikut penjelasannya.