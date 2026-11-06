Dari Teras Rumah, Kini Seblak Mala Punya Ruko di Pamijahan Bogor

RADAR BOGOR – Siapa sangka, usaha seblak yang awalnya hanya berjualan di teras rumah kini berkembang menjadi warung kuliner dengan tempat usaha sendiri dan didukung empat pegawai.

Perjalanan tersebut dialami Mariah Nurmalasari, atau akrab disapa Mala, pemilik Seblak Raos Pisan yang berhasil mengembangkan bisnis kuliner pedas sejak 2024.

Berbekal keberanian membaca peluang dan konsistensi dalam menjalankan usaha, Mala perlahan membangun bisnisnya dari skala rumahan.

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Tak hanya mengandalkan pelanggan yang datang langsung, ia juga mulai memanfaatkan media sosial dan pembayaran digital untuk mengikuti perubahan kebiasaan konsumen.

Kini, Seblak Raos Pisan telah menempati sebuah ruko di kawasan Parabakti Pasar.

Advertisement Perkembangan tersebut menjadi salah satu pencapaian dari perjalanan usaha yang dirintis Mala dengan penuh perjuangan.

Berawal dari Teras Rumah, Mala Merintis Usaha Seblak

Ketika pertama kali memulai bisnis pada 2024, Mala belum memiliki tempat usaha khusus.

Ia memanfaatkan teras depan rumah sebagai lokasi berjualan dengan fasilitas sederhana.

Pada masa awal tersebut, hampir seluruh pekerjaan harus ditangani sendiri.

Mulai dari menyiapkan bahan, memasak pesanan, hingga melayani pembeli, semuanya dikerjakan tanpa bantuan pegawai.