Forum BUM PTN BH Perkuat Kolaborasi Bisnis Kampus dan Industri

RADAR BOGOR – Perkumpulan Forum Badan Usaha Milik Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Forum BUM PTN BH) melalui penguatan kolaborasi bisnis antarkampus serta perluasan kemitraan dengan dunia industri, pemerintah, dan masyarakat berkolaborasi.

Langkah Forum BUM PTN BH ini diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme dan daya saing badan usaha milik PTN BH sekaligus memperbesar kontribusi perguruan tinggi terhadap pembangunan ekonomi nasional.

Ketua Umum Forum BUM PTN BH, Edi Purwanto mengatakan perguruan tinggi memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan menjadi peluang bisnis bernilai ekonomi.

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Potensi tersebut mencakup kepakaran multidisiplin, hasil penelitian, inovasi teknologi, sumber daya manusia profesional, hingga jejaring akademik.

Namun, menurut Edi, potensi tersebut perlu dihubungkan dengan kebutuhan pasar dan industri agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas.

Advertisement “Perguruan tinggi memiliki potensi besar yang dapat dikembangkan menjadi peluang bisnis. Karena itu, potensi tersebut perlu dihubungkan dengan kebutuhan pasar dan dunia industri,” ujarnya.

Dibentuk Jadi Pusat Kolaborasi

Forum BUM PTN BH didirikan pada 11 Juni 2024 di Malang sebagai wadah kolaborasi, penguatan kelembagaan, dan pengembangan kapasitas badan usaha milik PTN BH di Indonesia.

Dalam perkembangannya, forum tersebut tidak hanya menjadi ruang komunikasi dan koordinasi antaranggota. Forum juga diarahkan menjadi pusat kolaborasi dan kemitraan atau collaboration and partnership hub.

Melalui peran tersebut, Forum BUM PTN BH berupaya mempertemukan kebutuhan mitra strategis dengan kompetensi, layanan, teknologi, serta sumber daya yang dimiliki badan usaha anggota.

Ruang kerja sama yang dikembangkan cukup luas. Mulai dari konsultansi, pelatihan, penelitian terapan, pengembangan teknologi, pengelolaan aset, investasi, hingga berbagai bidang usaha lainnya.