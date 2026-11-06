Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Pendidikan

Forum BUM PTN BH Perkuat Kolaborasi Bisnis Kampus dan Industri

D
Penulis: Dede Supriadi
Ketua Umum Forum BUM PTN BH, Dr. Edi Purwanto, SP, MM, mendorong penguatan kolaborasi antarbadan usaha perguruan tinggi serta kemitraan dengan dunia industri untuk meningkatkan daya saing dan mempercepat hilirisasi riset. Foto: Dede/Radar Bogor
Ketua Umum Forum BUM PTN BH, Dr. Edi Purwanto, SP, MM, mendorong penguatan kolaborasi antarbadan usaha perguruan tinggi serta kemitraan dengan dunia industri untuk meningkatkan daya saing dan mempercepat hilirisasi riset. Foto: Dede/Radar Bogor

Advertisement

RADAR BOGOR – Perkumpulan Forum Badan Usaha Milik Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Forum BUM PTN BH) melalui penguatan kolaborasi bisnis antarkampus serta perluasan kemitraan dengan dunia industri, pemerintah, dan masyarakat berkolaborasi.

Langkah Forum BUM PTN BH ini diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme dan daya saing badan usaha milik PTN BH sekaligus memperbesar kontribusi perguruan tinggi terhadap pembangunan ekonomi nasional.

Ketua Umum Forum BUM PTN BH, Edi Purwanto mengatakan perguruan tinggi memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan menjadi peluang bisnis bernilai ekonomi.

Advertisement

Baca Juga: Modal Rp5 Juta, Usaha Sepatu Bayi Agung di Dramaga Bogor Kini Tembus 500 Kodi

Potensi tersebut mencakup kepakaran multidisiplin, hasil penelitian, inovasi teknologi, sumber daya manusia profesional, hingga jejaring akademik.

Namun, menurut Edi, potensi tersebut perlu dihubungkan dengan kebutuhan pasar dan industri agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas.

Advertisement

“Perguruan tinggi memiliki potensi besar yang dapat dikembangkan menjadi peluang bisnis. Karena itu, potensi tersebut perlu dihubungkan dengan kebutuhan pasar dan dunia industri,” ujarnya.

Dibentuk Jadi Pusat Kolaborasi

Baca Juga: Judo Kota Bogor Tambah Emas di Porprov Jabar 2026, Kini Sudah Kantongi 5 Medali Juara

Forum BUM PTN BH didirikan pada 11 Juni 2024 di Malang sebagai wadah kolaborasi, penguatan kelembagaan, dan pengembangan kapasitas badan usaha milik PTN BH di Indonesia.

Dalam perkembangannya, forum tersebut tidak hanya menjadi ruang komunikasi dan koordinasi antaranggota. Forum juga diarahkan menjadi pusat kolaborasi dan kemitraan atau collaboration and partnership hub.

Melalui peran tersebut, Forum BUM PTN BH berupaya mempertemukan kebutuhan mitra strategis dengan kompetensi, layanan, teknologi, serta sumber daya yang dimiliki badan usaha anggota.

Baca Juga: Awalnya Cuma Promosi ke Tetangga, Lumpia Beef di Pamijahan Bogor Kini Banjir Pesanan Online

Ruang kerja sama yang dikembangkan cukup luas. Mulai dari konsultansi, pelatihan, penelitian terapan, pengembangan teknologi, pengelolaan aset, investasi, hingga berbagai bidang usaha lainnya.

Advertisement
Editor : Rani Puspitasari Sinaga
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BogorIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait

Akreditasi Terancam Anjlok, Krisis Dosen PTN Akhirnya Dijawab Aturan Ini

Akreditasi Terancam Anjlok, Krisis Dosen PTN Akhirnya Dijawab Aturan Ini

Rasio pengajar tak ideal hantam mutu pendidikan! Simak bagaimana regulasi baru dirancang untuk atasi kekurangan dosen di perguruan tinggi

Rencana Kuliah Gratis di PTN, Pemerintah Buka Opsi Bertahap hingga 2029

Rencana Kuliah Gratis di PTN, Pemerintah Buka Opsi Bertahap hingga 2029

Rencana kebijakan kuliah gratis di PTN saat ini tengah digodok oleh pemerintah. Mendiktisaintek sedang menghitung kebutuhan pembiayaan.

344 Siswa MAN 1 Kota Bogor Lolos PTN, Tertinggi di Tingkat Jawa Barat

344 Siswa MAN 1 Kota Bogor Lolos PTN, Tertinggi di Tingkat Jawa Barat

Sebanyak 344 siswa MAN 1 Kota Bogor lolos perguruan tinggi negeri (PTN) tertinggi di tingkat Jawa Barat

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer